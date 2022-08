LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank stemmt sich mit einer weiteren und deutlichen Zinsanhebung gegen die hohe Inflation. Der Leitzins steigt um 0,5 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent, wie die Bank of England am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung in London mitteilte. Es ist die deutlichste Anhebung seit der politischen Unabhängigkeit der Notenbank im Jahr 1997. Analysten hatten mit dem Schritt überwiegend gerechnet. Die Entscheidung fiel im neunköpfigen geldpolitischen Ausschuss MPC mit einer Gegenstimme./bgf/jsl/jha/