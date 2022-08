DJ MÄRKTE EUROPA/DAX über 13.700 - Gute Berichtssaison überwiegt

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Donnerstag weiter nach oben. Der Schwung des Vortages kann mitgenommen werden, die Berichtssaison spielt die Musik für die Einzelwerte. Positiv auf die Stimmung wirken sich auch Notierung bei der Energie aus, sowohl die Gas- wie auch die Öl-Kontrakte am Terminmarkt tendieren leichter. Die Hoffnung ist dahingehend, dass die Inflation in den kommenden Monaten ihren Höhepunkt gesehen hat.

Der DAX legt um 1,5 Prozent zu und springt über die 13.700er-Marke auf 13.790 Zähler. Der Euro-Stoxx-50 klettert um 1,2 Prozent auf 3.777 Punkte. In Deutschland ging der Auftragseingang in der Industrie im Juni deutlich geringer zurück als befürchtet, was an der Börse positiv gewertet wird. Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Nachmittag dürften als Vorbote für den Job-Report am Freitag dienen. Die Berichtssaison tobt am Donnerstag auf Hochtouren - allein aus dem DAX haben mit Zalando, Bayer, Merck, Beiersdorf und Hannover Rück gleich fünf Unternehmen ihre Zahlen auf den Tisch gelegt.

Auch Bank of England wird Leitzinsen deutlich anheben

Am Mittag wird auf die Bank of England geschaut, hier wird mehrheitlich eine Anhebung der Leitzinsen um 50 Basispunkte erwartet. Einen weiteren Anstieg um 0,5 Prozentpunkte halten auch die Marktstrategen der Helaba angesichts der auf einem 40-Jahreshoch liegenden Inflation von zuletzt 9,4 Prozent für wahrscheinlich. BoE-Chef Bailey habe in jüngerer Zeit seine Bereitschaft zu stärkeren Maßnahmen erkennen lassen. Zudem gelte es zu berücksichtigen, dass die konjunkturellen Rahmenbedingungen in Großbritannien noch relativ solide seien. Die Einkaufsmanagerindizes hielten sich komfortabel im Expansionsbereich.

Tech- und Wachstumswerte gesucht

Weiter nach oben geht es mit den Technologie-Aktien nach starken Vorlagen der US-Peers. Infineon im DAX legen um weitere 3,3 Prozent zu, STMicro um 1,5 Prozent. Hauptgewinner mit 9 Prozent Plus sind Zalando. Hier haben die endgültigen Zahlen und die Bestätigung der Prognose für Erleichterung gesorgt. Das bereinigte EBIT lag mit 77 Millionen Euro über der Schätzung der RBC-Analysten von 65 Millionen Euro, habe aber dicht an der Konsensschätzung von 78 Millionen Euro gelegen. In Anbetracht der Erwartung einer weiteren Senkung der Gesamtjahresprognose auf der Käuferseite seien diese Ergebnisse beruhigend.

Auf das überraschend starke erste Halbjahr von Konsumgüterkonzern Beiersdorf verweisen die Analysten der DZ Bank, für die Aktie geht es um 2,3 Prozent nach oben. Beeindruckend ist aus Sicht der DZ Bank vor allem die Dynamik der Kernmarke Nivea, aber auch die Entwicklung der Derma-Marken.

Bayer notieren dagegen 2,3 Prozent tiefer nach gemischten Zahlen. Positiv sei die angehobene Margen-Erwartung, negativ die Unklarheit über die anstehenden Gerichtsurteile zu den Monsanto-Risiken.

Auch Hannover Rück legen um 1,4 Prozent zu dank eines erhöhten Ausblicks für den Prämienanstieg. Lanxess legen 2,4 Prozent zu, für Equita sind die Zahlen leicht besser als erwartet ausgefallen.

Lufthansa legen 6,5 Prozent zu, hier loben Analysten wie von der Citi die erwarteten Preiserhöhungen. Im Autosektor fallen die Quartalsdaten bislang gemischt aus. So hat Schaeffler Margenprobleme, die Aktien geben 0,7 Prozent ab. Bei Dürr ist der Auftragseingang hingegen hervorragend, die Titel legen 3,5 Prozent zu. Hensoldt geben trotz Umsatz- und Ergebnisanstieg um 4,3 Prozent nach.

In Frankreich setzt sich die Reihe starker Zahlen der Finanzinstitute fort: Credit Agricole legen um 4,0 Prozent zu. Die Bank hat im zweiten Quartal dank ihres Kapitalmarkt- und Investmentbanking-Geschäfts trotz makroökonomischer Unsicherheiten mehr verdient und umgesetzt als am Markt erwartet.

Die holländische ING Groep konnte hier nicht mithalten, die Aktien geben um 2,4 Prozent nach. Auch Personaldienstleister Adecco fallen 1,1 Prozent, das Unternehmen hat einen deutlichen Gewinnrückgang vorgelegt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.775,12 +1,1% 42,58 -12,2% Stoxx-50 3.680,70 +0,5% 19,26 -3,6% DAX 13.771,73 +1,4% 184,17 -13,3% MDAX 28.311,72 +1,8% 505,60 -19,4% TecDAX 3.214,88 +1,7% 54,94 -18,0% SDAX 13.243,21 +1,5% 190,50 -19,3% FTSE 7.461,44 +0,2% 15,76 +0,8% CAC 6.543,32 +1,1% 71,26 -8,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,86 -0,01 +1,04 US-Zehnjahresrendite 2,73 +0,03 +1,22 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:32 Uhr Mi., 18:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,0189 +0,2% 1,0164 1,0126 -10,4% EUR/JPY 136,73 +0,4% 136,43 138,32 +4,5% EUR/CHF 0,9774 +0,0% 0,9774 0,9753 -5,8% EUR/GBP 0,8360 -0,2% 0,8373 0,8421 -0,5% USD/JPY 134,20 +0,3% 134,24 136,60 +16,6% GBP/USD 1,2189 +0,3% 1,2139 1,2024 -9,9% USD/CNH (Offshore) 6,7650 +0,1% 6,7599 6,7691 +6,5% Bitcoin BTC/USD 22.871,05 -1,8% 22.862,60 20.837,45 -50,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,62 90,66 +1,1% 0,96 +28,0% Brent/ICE 97,41 96,78 +0,7% 0,63 +30,8% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 194,00 202,32 -2,6% -5,20 +234,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.780,06 1.765,30 +0,8% +14,76 -2,7% Silber (Spot) 20,28 20,06 +1,1% +0,22 -13,0% Platin (Spot) 913,64 902,25 +1,3% +11,39 -5,9% Kupfer-Future 3,46 3,47 -0,3% -0,01 -22,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2022 06:57 ET (10:57 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.