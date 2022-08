HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rolls-Royce nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Pence belassen. Die Resultate des Triebwerksbauers belegten eine weitere Geschäftserholung, auch wenn Umsatz und Ergebnis enttäuscht hätten, schrieb Analyst Ross Law in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entscheidend für ihn sei die trotz der aktuellen Herausforderungen verbesserte Entwicklung der Barmittel (Free Cash Flow)./gl/bek



ISIN: GB00B63H8491

