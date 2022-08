Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3200 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/85 geht es um ein "deutlich" bei voestalpine, 600.000 bei OMV, Gamechanger-Spoiler bei Kontron. Dazu: Magenta-Boss Andreas Bierwirth geht zur Erste Group, der Do&Co-AR macht das rechtzeitig zu den Erste Bank Open, dort gibts ja Do&Co-Buffett.Mittelfristig soll es in Richtung Retailvorstand gehen. Dazu ein Tipp: Andreas Bierwirth ist vor kurzem von einem anderen Andreas Bierwirth genial interviewt worden. So ist auch der Titel gemeint: Vom Interviewer kann ich nämlich viel lernen. Wortwitz at ...

