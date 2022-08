ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Volkswagen-Vorzugsaktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Autokonzern dürfte aufgrund seiner starken Premium- und Luxusmarken, des Nachholbedarfs und der Fokussierung auf die Preisdisziplin relativ widerstandsfähig gegenüber kurz- und mittelfristigen Marktturbulenzen sein, schrieb Analyst Richard Carlson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht weiterhin starkes Aufwärtspotenzial für das Papier./edh/gl



