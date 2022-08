Berlin (ots) -Während die Kinder noch unbeschwert die Ferien genießen, steigt bei vielen Eltern bereits die Anspannung beim Gedanken an den Beginn des neuen Schuljahres. Vor allem die Umstellung der Kinderbetreuung sorgt in vielen Familien für Stress, denn die Suche nach Kitaplatz, Nachmittagsbetreuung oder Babysitter kann Zeit und Nerven kosten. Doch es gibt regionale Unterschiede: Eine neue Datenanalyse zeigt, welche Städte am besten aufgestellt sind.Wieder einmal vergehen die Sommerferien wie im Fluge. In den ersten Bundesländern neigt sich die sechswöchige Auszeit ihrem Ende zu und viele Eltern wie auch Schüler machen sich bereits Gedanken über den Herbst.Mit dem neuen Schul- und Kitajahr beginnt für viele Familien wieder der Alltag oder manchmal auch eine ganz neue Routine. Nach einer aktuellen Umfrage von Betreut.de erwarten 57 % der Eltern in Deutschland mindestens eine größere Veränderung. Diese betreffen am häufigsten die Schule (z.B. Einschulung) oder Kita (z.B. Eingewöhnung), wie jeweils 17 % der Eltern angeben. Bei 16 % der Eltern steht ein Umzug bevor und 15 % erhöhen ihre Arbeitsstunden.Diese Umstellungen sind für knapp zwei Drittel der Eltern mit einer Menge Stress verbunden, wobei die Anpassung der Kinderbetreuung mit 31 % die größte Belastung darstellt. Hierfür sind vielfach die Bedingungen vor Ort entscheidend. Unzureichende Kitaplätze, lange Wartezeiten und Personalmangel können es Eltern oft sehr schwer machen, die ideale Betreuung für ihr Kind zu finden. Und selbst bei erfolgreicher Zusage einer Tageseinrichtung, bleiben oft Engpässe bestehen, die nur mit Hilfe von Verwandten, anderen Eltern oder Babysittern abgedeckt werden können.Wo finden Eltern das beste Kinderbetreuungsangebot?Das Team von Betreut.de hat sich das öffentliche und private Betreuungsangebot der 50 größten Städte in Deutschland mittels Datenanalyse einmal genauer angeschaut. Verglichen wurden das Platzangebot und der Betreuungsschlüssel in Kindertageseinrichtungen, die Schul- und Kitadichte als Indikator für die Wegelänge, die Verfügbarkeit privater Betreuer wie Babysitter, Tagesmütter, Nannys und Leihomas sowie deren Bewertungen auf Betreut.de.Das sind die Top 10:1. Freiburg im Breisgau2. Mainz3. Stuttgart4. Frankfurt am Main5. Osnabrück6. München7. Berlin8. Kiel9. Karlsruhe10. HannoverFreiburg bietet das vielfältigste BetreuungsangebotDer Analyse zufolge sind Freiburg im Breisgau, Mainz und Stuttgart bei der Kinderbetreuung am besten aufgestellt. Hier können Eltern nicht nur aus einem guten öffentlichen Angebot wählen, sondern dieses auch sinnvoll mit privaten Anbietern ergänzen.Das größte Verbesserungspotential gibt es in Hagen, Mülheim an der Ruhr und Hamm, die es im Ranking nur auf die letzten Plätze geschafft haben.>> Die ausführliche Auswertung sowie Informationen zu Methode und Quellen finden Sie hier (http://www.betreut.de/magazin/beruf/analyse-bestes-betreuungsangebot/).Pressekontakt:Anja BorngässerCare.com Europe GmbHRotherstraße 19, 10245 BerlinTel: 030 293638-975E-Mail: presse@betreut.deOriginal-Content von: Care.com Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164646/5289496