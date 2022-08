Weinheim (ots) -Strategisches Marketing-Investment erschließt neue Zielgruppen in Schlüsselbranchen weltweit - und unterstützt damit den WachstumskursSyntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, macht Catherine Solazzo zur Chief Marketing Officer (CMO). Mit über 18 Jahren Erfahrung im IT-Channelvertrieb und umfassender Expertise in Next-Generation-Marketing sowie im Bereich Business Transformation soll die Expertin einen wichtigen Beitrag zum anhaltenden Wachstumskurs von Syntax leisten.Catherine Solazzo unterstützt die Wachstumsziele des Unternehmens, indem sie die Nachfrage-Generierung vorantreibt. Dabei kann sie sich auf strategische Partnerschaften und ein hochleistungsfähiges Marketingteam verlassen. Vor ihrer Tätigkeit bei Syntax war sie SVP of Marketing bei TD SYNNEX und hatte während ihrer 17-jährigen Tätigkeit bei IBM verschiedene Positionen inne. Im Laufe ihrer Karriere hat sie umfangreiche Kompetenzen in den Bereichen Performance- und Produktmarketing, Branding, Digital Business, Ecosystem Development und Kommunikation aufgebaut.Catherine Solazzo wurde von CRN als eine der "Most Powerful Women of the Channel" (2021), "100 People You Don't Know But Should" (2020), und "Women of the Channel" (2020, 2021) ausgezeichnet. Sie verfügt über einen Abschluss in Kommunikation am Marist College in Poughkeepsie, NY.Die Verstärkung in der Unternehmensführung folgt auf die Gründung der Syntax Industry Centers of Excellence (https://www.syntax.com/de-de/presse/syntax-gruendet-industry-centers-of-excellence/) und setzt die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens fort. Unter Catherine Solazzo als CMO soll das Marketing zum Wachstumsmotor werden; Basis dafür sind das bewährte leistungsstarke Portfolio und die globale Markenbekanntheit von Syntax. Diese Fokussierung soll dem Unternehmen eine führende Position im Channelvertrieb verschaffen."Ich freue mich, Catherine als Teil unseres Executive-Leadership-Teams zu begrüßen. Ihr Engagement ist ein wichtiger Pfeiler unseres globalen Marketings und wird sowohl uns als auch unseren Kunden zu mehr Wachstum und Umsatz verhelfen", sagt Christian Primeau, Global CEO bei Syntax. "Ihre Erfolgsbilanz bei der Umsetzung umfangreicher Marketingprogramme in Zusammenarbeit mit weitreichenden Partnernetzwerken überzeugt voll und ganz. Mit ihrer Kompetenz wird Catherine die Etablierung von Syntax als Marke weiter vorantreiben und einen echten Mehrwert für unsere Kunden schaffen.""Mir ist es ein echtes Anliegen, Teams im Rahmen einer organisatorischen Transformation so zu führen, dass aus einer Vision Wirklichkeit wird", erklärt Catherine Solazzo. "Ich freue mich darauf, die Position von Syntax im Markt für Managed Cloud Provider gemeinsam mit meinem Team weiter zu stärken und auszubauen."Pressekontakt:SYNTAXSophie WestphalLeiterin Marketing EuropaSophie.Westphal@syntax.comFon +49 6201-80-86 09Dr. Haffa & Partner GmbHAxel Schreiber, Philipp MoritzKarlstraße 4280333 Münchenwww.haffapartner.desyntax@haffapartner.deFon: + 49 89-993191-0Original-Content von: Syntax Systems GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110500/5289515