München (ots) -Die Linke ist zerstritten und fährt eine Wahlniederlage nach der nächsten ein. Die traditionelle Russlandnähe der Partei nehmen viele als Problem wahr. Zuletzt schrieb das prominente "Sorgenkind" Sahra Wagenknecht von einem "wahnsinnigen Krieg gegen Russland". Eigentlich könnten die Folgen des Krieges in der Ukraine, die hohen Energiepreise und die Inflation durchaus Potential bieten, sich als Partei der finanzschwachen Bürgerinnen und Bürger zu profilieren, doch bisher gelingt das nicht.Wie will der neue Co-Vorsitzende der Linken, Martin Schirdewan, die Partei wieder vereinen? Kann er - der relativ Unbekannte - die Partei aus dem Umfragetief holen?ARD-Chefredakteur Oliver Köhr begrüßt den Vorsitzenden der Partei Die Linke, Martin Schirdewan, am Sonntag, 7. August 2022, auf der Terrasse des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses. Das ARD-Sommerinterview ist ab 14:00 Uhr auf tagesschau24 und um 18:00 Uhr im "Bericht aus Berlin" im Ersten zu sehen.Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Kerstin PalzerIm Online-Format "Frag selbst!" ab ca. 13:30 Uhr können Userinnen und User ihre Fragen an Martin Schirdewan im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Instagram, Facebook, Twitter (fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es im Livestream auf den Social Media-Kanälen der "Tagesschau" bei Facebook und YouTube und des "Bericht aus Berlin" bei Facebook sowie im Anschluss an das ARD-Sommerinterview ab 14:30 Uhr bei tagesschau24.Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin", sonntags um 18:00 Uhr im Ersten:- 21. August2022: Christian Lindner (FDP)- 28. August 2022: Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)- 4. September 2022: Friedrich Merz (CDU)- 11. September 2022: Lars Klingbeil (SPD)Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, KommunikationTel.: 030/2288-1100Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5289513