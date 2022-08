Plug Power Aktie - Wasserstoffwert mit News. Rechtzeitig vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen gibt es nochmals "ein Zückerli", nein eher einen Zuckerwürfel für die Stakeholder. Plug Power bekommt in Texas den Zuschlag für eine 120 MW PEM-Elektrolyseur-Anlage, Erweiterunsgoption auf 500 MW. Und woher kommt's? Der Auftrag ist die Premiere für das amerikanische infrastrukturunternehmen New Fortress Energy Inc. (NASDAQ: NFE) im Bereich "green hydrogen" - bestimmt mit dem letzten Entscheidungshelfer von Senator Manchin's Zustimmung zum "The Inflation Reduction Act of 2022", der unter anderem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...