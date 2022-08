Die voestalpine steigert den Umsatz im Vergleich zum 1. Quartal des Vorjahres um 37,7 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro. Das EBIT konnte mit 693 Mio. Euro (vs 332 Mio. Euro) mehr als verdoppelt werden. Für das gesamte Geschäftsjahr 2022/23 wird ein EBITDA in der Höhe von etwa 2 Mrd. Euro (Vorjahr 2,24 Mrd. Euro) erwartet. Für CEO Herbert Eibensteiner ist das 2. Halbjahr derzeit "schwer einschätzbar", wie er in einem Call meinte. Es werde eine deutliche Abkühlung der Konjunktur erwartet, was sich naturgemäß auf zyklische Geschäftsbereiche wie etwa Konsumgüter oder Maschinenbau auswirken werde. In den Bereichen Infrastruktur, Energie und Luftfahrt sollte die Marktdynamik laut Eibensteiner positiv bleiben. Hinsichtlich Gasversorgung habe man sich ...

