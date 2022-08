Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das Land Berlin nimmt über eine 10-jährige Anleihe (ISIN DE000A3MQYL0/ WKN A3MQYL) Fremdkapital in Höhe von 500 Millionen Euro auf, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe weise eine Laufzeit bis 02.08.2032 auf und gewähre den Anlegern einen Zinskupon über 1,625%. Die Zinszahlungen würden im jährlichen Turnus, erstmalig am 02.08.2023 erfolgen. ...

