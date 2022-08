Frankfurt (www.fondscheck.de) - Union Investment hat sich den projektierten Büroturm Eclipse am Düsseldorfer Kennedydamm gesichert, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Landmark-Gebäude mit hoher Visibilität steht kurz vor der Fertigstellung. Der Ankauf erfolgt für den Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland (ISIN DE0009805507/ WKN 980550). Verkäufer ist ein Joint Venture zwischen der die developer Projektentwicklung GmbH und der Oman Investment Authority. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. ...

