Von Yuka Hayashi

WASHINGTON (Dow Jones)--Das US-Handelsbilanzdefizit hat sich im Juni deutlich verringert, da ein Anstieg der Lieferungen von Energieprodukten die Exporte in die Höhe trieb, während eine Abkühlung der Konsumlust die Importe belastete. Das Defizit bei Waren und Dienstleistungen schrumpfte saisonbereinigt um 6,2 Prozent auf 79,6 Milliarden Dollar, teilte das Handelsministerium mit. Der Passivsaldo für Mai wurde auf 84,91 (vorläufig: 85,55) Milliarden Dollar revidiert.

Dies ist das erste Mal seit Dezember 2021, dass das Defizit unter 80 Milliarden Dollar liegt. Die Exporte stiegen um 1,7 Prozent auf 261 Millarden Dollar, was vor allem auf höhere Lieferungen von Energieprodukten und Nahrungsmitteln zurückzuführen ist. Die Importe sanken um 0,3 Prozent auf 340 Milliarden Dollar, was auf einen erheblichen Rückgang der Importe von Autos und Lebensmitteln beruht.

Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten für Juni ein Defizit von 80 Milliarden Dollar vorausgesagt. Der internationale Handel ist für die USA ein stabiler Faktor, da sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt und die Inflation in die Höhe schießt. Der Krieg in der Ukraine hat viele Länder veranlasst, nach Alternativen zu russischer Energie zu suchen, was die Nachfrage und die Preise für US-Energieprodukte in die Höhe trieb.

Die US-Exporte von Industriegütern und -materialien, zu denen Erdgas und Erdölprodukte gehören, stiegen im Juni um 6,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Zu dieser Kategorie gehört auch Gold, dessen Ausfuhren um mehr als 1 Milliarde Dollar auf fast 5 Milliarden Dollar stiegen.

August 04, 2022

