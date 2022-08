Die Aktie des E-Mobility-Start-ups Fisker hat in den letzten Tagen deutlich Boden gut gemacht. Die Zahlen für das zweite Quartal lagen im Rahmen der Erwartungen. Reicht das, um das Interesse der Anleger aufrecht zu erhalten?Für das zweite Quartal meldete Fisker ein Minus in Höhe von 105,9 Millionen Dollar. "Die operativen Verluste im 2. Quartal lagen unter dem Konsens, der Barmittelverbrauch war in-line", sagte Morgan-Stanley-Aktienanalyst Adam Jonas in einer Notiz im Anschluss an die Zahlen.

