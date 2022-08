Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Monetary Policy Committee der Bank of England hat erwartungsgemäß beschlossen, das Leitzinsniveau im Vereinigten Königreich weiter zu erhöhen, so die Analysten der Nord LB.Die Bank Rate - der maßgebliche Leitzins der Notenbank in London - sei um 50bp auf nun 1,75% angehoben worden. Angesichts des aktuellen Inflationsumfeldes in Britannien stelle diese Entscheidung keine Überraschung dar. Die Notenbanker hätten zweifellos unter großem Handlungsdruck gestanden. Michael Saunders, Catherine Mann und Jonathan Haskel hätten bereits anlässlich der Notenbanksitzung im Juli für eine Zinsanhebung um 50bp votiert und damit damals für keine einstimmige Entscheidung gesorgt. ...

