London (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England hat bei der Straffung der Geldpolitik das Tempo erhöht, so Hetal Mehta, Senior European Economist at Legal & General Investment Management (LGIM).Grund dafür sei der anhaltende Zielkonflikt zwischen steigender Inflation und sich eintrübenden Konjunkturaussichten. Die Bank of England habe klargestellt, dass die Bekämpfung der hohen Preise auf kurze Sicht Priorität habe. Die Wirtschaftsprognosen würden in der Tat düster aussehen, mit einem deutlichen Rückgang des BIP bis ins Jahr 2024, auch wenn die Zentralbank eine mögliche Lockerung der Finanzpolitik durch den neuen Premierminister im Herbst noch nicht habe berücksichtigen können. Weitere Zinserhöhungen würden wahrscheinlich bleiben, da die Inflation in den kommenden Monaten unangenehm hoch bleiben dürfte. (04.08.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...