Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten ist am Mittwoch um nur 91 Kontrakte gesunken, womit sich der Abwärtstrend in der vierten Sitzung in Folge fortsetzte, so die vorläufigen Zahlen der CME Group. Das Volumen schrumpfte um etwa 20,7.000 Kontrakte, womit der vorherige Anstieg teilweise wieder aufgeholt wurde. Gold scheint bei $1.800 gedeckelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...