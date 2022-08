Am Donnerstag, dem 4. August 2022, meldete Tecnotree seine Finanzergebnisse für das 2. Quartal, das am 30. Juni 2022 endete. Tecnotree, der globale Anbieter von digitalen Business-Support-Systemen (BSS), verzeichnete im 2. Quartal einen Umsatz in Höhe von 18,3 Mio. Euro und beweist damit weiterhin seine Finanzkraft durch ein erhebliches Wachstum auf den Märkten in den Regionen MEA (Naher und Mittlerer Osten sowie Afrika) und APAC (Asien-Pazifik).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220804005495/de/

Konsolidierte Finanzkennzahlen des 2. Quartals und des 1. Halbjahres 2022:

Nettoumsatz in Höhe von 18,3 Mio. EUR im 2. Quartal, mit einem Wachstum von 9 gegenüber dem Vorjahr, bzw. in Höhe von 31,6 Mio. EUR für das 1. Halbjahr, mit einem Wachstum von 13 gegenüber dem Vorjahr

Operatives Ergebnis in Höhe von 5,1 Mio. EUR im 2. Quartal bzw. 7,1 Mio. EUR im 1. Halbjahr

Gewinn je Aktie: 0,01 EUR im 2. Quartal bzw. 0,02 EUR im 1. Halbjahr

Auftragsbestand am Ende des Berichtszeitraums mit einem Volumen von 72,8 Mio. EUR, was einem Wachstum von 32,4% gegenüber dem Vorjahr entspricht

Padma Ravichander, CEO von Tecnotree, äußerte sich hierzu folgendermaßen: "Unsere Kunden haben auf unser Digital-Stack-Angebot mit einem starken Auftragswachstum reagiert. Wir müssen investieren, um diesen Auftragsbestand zügig erledigen zu können. Trotz der steigenden Kosten, die auf externe Faktoren zurückzuführen sind und zu einer geringeren Nettogewinnspanne in der 1. Jahreshälfte führten, liefern wir weiterhin neue Implementierungen an Tier-1-Kunden. Dies macht größere Anfangsinvestitionen erforderlich, die in den kommenden drei bis fünf Jahren langfristige, wiederkehrende Umsätze von unseren Neukunden bringen werden, da sie für Stabilität sorgen. Unser Digital Stack 5.0 ist noch umfassender und kann mehrere Märkte und Kunden gleichzeitig bedienen."

Weitere Erfolge im 2. Quartal:

Höchster Auftragsbestand mit einem Volumen von 72,8 Mio. EUR dies entspricht einem Zuwachs von 32 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2021 und ist auf einen Nachfrageschub nach Produkten und Lösungen von Tecnotree in der 1. Jahreshälfte 2022 zurückzuführen, mit kontinuierlicher Unterstützung durch große Tier-1-Telekommunikationskonzerne wie MTN, STC, Zain, Ooredoo

Tecnotree Digital BSS Suite 5 ging für Unternehmens- und Privatkunden bei MTN Uganda an den Start und steigerte dadurch die Prozessagilität und die Kundenzufriedenheit

Start der Digital Transformation Suite für MTN Ghana, um die Nachfrage des Unternehmenskundenmarktes zu erfüllen und einen verbesserten Kundenservice zu bieten

Tecnotree erhielt Auszeichnung als "Change-Maker of the Year" von der Helsinki Stock Exchange Foundation, da das Unternehmen maßgeblich dazu beiträgt, mit seinen 5G-fähigen digitalen Produkten und Lösungen das Wachstum in Schwellenländern voranzubringen

Start der cloudnativen 5G Digital Provisioning Platform für Zain South Sudan und einen weiteren Tier-1-Betreiber in der Region Naher und Mittlerer Osten. Bei Tecnotree DSPS handelt es sich um eine vorintegrierte Suite, die ein zentralisiertes System für die gesamte mit der Bereitstellung verbundene Planung und Verwaltung von Aufgaben bietet

Tecnotree wird als "MongoDB Independent Software Vendor (ISV) Partner of the Year Telco" ausgezeichnet, da das Unternehmen Kunden beim Umstieg auf neue Technologien und beim Aufbau digitaler Ökosysteme unterstützt

Markteinführung von DOCS, einer digitalen, konvergenten 5G-Rechnungsstellungs-Plattform, die sowohl vorhandene als auch künftige Monetarisierungsanwendungen von CSPs in allen Branchen und Sektoren unterstützt

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Anbieter 5G-fähiger digitaler Business-Support-Systeme (BSS) mit KI/ML-Funktionalität und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree zählt weltweit zu den ersten Unternehmen, die nach den offenen API-Standards des TM-Forums Platin-zertifiziert sind. Unser agiler, quelloffener BSS-Stack deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) an Geschäftsprozess- und Abonnementmanagements für Telekommunikations- und andere digitale Serviceanbieter ab, die jenseits der reinen Konnektivität weitere Geschäftschancen eröffnen. Tecnotree bietet seinem Abonnement-Kundenstamm auch Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digitalmarktplätze über die Tecnotree Moments Plattform an, um digital vernetzte Gemeinschaften in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und andere vertikale Ökosysteme zu stärken. Tecnotree ist an der Nasdaq Helsinki notiert (TEM1V).

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.tecnotree.com und in den sozialen Medien LinkedIn I Facebook I Twitter

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220804005495/de/

Contacts:

Padma Ravichander, CEO von Tecnotree OYJ

E-Mail: marketing@tecnotree.com