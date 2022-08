Der rasche Rückgang der Gletscher- und Schneedecke im alpinen Terrain von British Columbia ermöglicht Entdeckungen, die noch vor Jahren nicht möglich gewesen wären. Das demonstriert seit 2019 eindrucksvoll Juggernaut Exploration Ltd. (TSXV: JUGR; FRA: 4JE) mit seinem umfangreichen Portfolio an Projekten in der Frühphase an der zentralen Küste in British Columbia.Auf der ca. 40 km² großen Lizenz Gold Standard - nur 4 Kilometer von der nächsten Ortschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...