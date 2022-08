Die Aktien von Coinbase schnell in die Höhe, nachdem die Kryptobörse eine Partnerschaft mit BlackRock angekündigt hat, die es ihren institutionellen Kunden ermöglichen wird, Bitcoin zu kaufen. Zwischenzeitlich betrug das Plus bei der Aktie sogar 40 Prozent.Die Dienstleistungen im Prime-Angebot des Unternehmens werden den Kunden von BlackRocks Portfoliomanagement-Plattform für institutionelle Anleger, Aladdin, zur Verfügung stehen, so das Unternehmen in seinem Blog. Coinbase wird Krypto-Handel, Verwahrung, ...

