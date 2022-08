Straubing (ots) -



Die Position der offiziellen Vertreter Taiwans bildet nicht unbedingt die der Bürger ab, die mit den Konsequenzen politischer Signale leben müssen. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas sollte sich deshalb sehr gut überlegen, ob sie der Aufforderung des diplomatischen Repräsentanten Taipehs in Berlin, Jhy-Wey Shieh, nachkommt, ebenfalls nach Taiwan zu reisen. Die Auseinandersetzung mit Russland hat bereits enorme gesellschaftliche und ökonomische Folgen und droht, Deutschland in eine Rezession zu stürzen. China ist in Sachen Abhängigkeit noch ein ganz anderes Kaliber. Wenn es um Taiwan geht, sollte man von Staatschef Xi Jinping keine Realpolitik erwarten. Er steht unter einem ungewohnten Druck. Und will Stärke demonstrieren. Exzesse nicht ausgeschlossen.



