Das Programm wird im September dieses Jahres beginnen und 4 Monate laufen.Zürich - Insurtech Isle of Man freut sich, ein gemeinsames Beschleunigungsprogramm mit F10 für Insurtech-Start-ups in der Wachstumsphase anzukündigen. Die Isle of Man ist ein weltweit anerkanntes Versicherungszentrum, wobei der Versicherungssektor den grössten Finanzdienstleistungssektor auf der Insel darstellt und eine Fülle von Wissen und Expertise umfasst. F10 ist ein globales...

Den vollständigen Artikel lesen ...