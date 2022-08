Frankfurt/Main - Am Donnerstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.662,68 Punkten berechnet, 0,55 Prozent mehr als am Mittwoch.



Jüngst veröffentlichte Unternehmensdaten aus dem zweiten Quartal hellten die Stimmung der Anleger merklich auf, allen internationalen Unwägbarkeiten zum Trotz. Zalando hatte durchwachsene Zahlen präsentiert, jedoch mit einer optimistischen Wachstums- und Gewinnprognose die Kauflaune angeregt. An der Spitze der Kursliste waren die Werte des Lieferdienstes mit über zwölf Prozent im Plus, weit vor denen von Siemens Healthineers und Hellofresh, die jeweils über zwei Prozent zulegten. Papiere von Vonovia ließen am Ende der Liste über vier Prozent nach, direkt hinter denen von Bayer und Continental.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0226 US-Dollar (+0,5 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9779 Euro zu haben. Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.788 US-Dollar gezahlt (+1,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 56,22 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 94,08 US-Dollar, das waren 270 Cent oder 2,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de