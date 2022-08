Valneva lässt heute die Sektkorken knallen. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund fünf Prozent gehandelt. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen?

Anmerkung der Redaktion: Startet Valneva jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund dreizehn Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Bei 22,59 USD liegt der Hochpunkt. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken.

Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...