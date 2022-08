Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 4 août/August 2022) - The common shares of Two Hands Corporation have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Two Hands Corporation is focused exclusively on the grocery market through three on-demand branches of its grocery businesses: gocart.city, Grocery Originals, and Cuore Food Services. All three of such branches of the Issuer's business share industry standard warehouse storage space and inventory. The Issuer's inventory is updated continuously and generally consists of produce, meats, pantry items, bakery & pastry goods, gluten free goods, and organic items, acquired from various different suppliers in Canada and internationally, with whom the Issuer and its principals have cultivated long-term relationships.

_________________________________

Les actions ordinaires de Two Hands Corporation ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Two Hands Corporation se concentre exclusivement sur le marché de l'épicerie par le biais de trois succursales à la demande de ses activités d'épicerie: gocart.city, Grocery Originals et Cuore Food Services. Ces trois succursales de l'entreprise de l'Émetteur partagent l'espace de stockage et l'inventaire standard de l'industrie. L'inventaire de l'Émetteur est mis à jour en permanence et se compose généralement de produits, de viandes, d'articles de garde-manger, de produits de boulangerie et de pâtisserie, de produits sans gluten et d'articles biologiques, acquis auprès de différents fournisseurs au Canada et à l'étranger, avec lesquels l'Émetteur et ses mandants ont cultivé depuis longtemps -relations à terme.

Issuer/Émetteur: Two Hands Corporation Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): TWOH Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 123 415 558 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 54 000 000 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés diversifiées CUSIP: 90187E 40 2 ISIN: US 90187E 40 2 6 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 5 août/August 2022 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 decembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation

The Exchange is accepting Market Maker applications for TWOH. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.