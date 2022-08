Tagesausblick für 05.08.: DAX schleicht weiter aufwärts. Anti-Plastic und Biotech gefragt!

Richard Pfadenhauer,

Der Knoten scheint zunächst geplatzt zu sein. DAX und EuroStoxx50 konnten heute wichtige Widerstandsmarken überwinden. Gute Vorgaben aus den USA versetzten die Anleger gleich zu Beginn der heutigen Sitzung in Kauflaune. Mehrheitlich gute Unternehmensergebnisse wurden von Marktteilnehmer gern als Anlass zum Einstieg genutzt. Die jüngsten Wirtschaftsdaten und Frühindikatoren ließen die Rezessionsängste zudem etwas in den Hintergrund rücken. So schloss der DAX mit einem Plus von rund 0,6 Prozent bei 13.660 Punkten und der EuroStoxx50 rund 0,5 Prozent fester bei 3.750 Punkten. Der Höhepunkt des Datenreigens ist inzwischen überwunden. Morgen warten nur noch wenige Konzerne mit Q2-Zahlen auf. Zudem steht der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus.

Am europäischen Anleihemarkt blieb es heute ruhig. Die Renditen pendelten im Bereich der gestrigen Range. Somit setzte sich die Entspannung der vergangenen Tage fort. Ein ähnliches Bild zeigte sich in den ersten Handelsstunden in den USA. Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche gestiegen. Das US-Handelsdefizit ist hingegen etwas gesunken. Die Wirtschaftsdaten konnten somit keine entscheidenden Impulse setzen. Edelmetalle waren hingegen gefragt. Der Goldpreis näherte sich der Marke von 1.800 US-Dollar. Platin und Palladium verbesserten sich um 2,7 beziehungsweise 3,5 Prozent. Am Ölmarkt war das konträre Bild zu beobachten. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil sank unter die wichtige Kreuzunterstützung bei 98 US-Dollar. Wendet sich das Blatt nun zu Gunsten der Bären?

Unternehmen im Fokus

Adidas musste im abgelaufenen Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen und rechnet nun mit positiven Impulsen durch die bevorstehende Fussball-WM. Bayer hob nach einem starken Quartal die Prognose für das Gesamtjahr an. Dennoch gab das DAX-Papier über zwei Prozent nach. Die Lufthansa flog im zweiten Quartal in die Gewinnzone. Die Aktie stieg daraufhin bis an die 200-Tage-Durchschnittslinie bei EUR 6,50. Die Aktie von Hannover Rück stieg über EUR 140 nachdem der Konzern für das zweite Quartal ein leichtes Ergebnisplus meldete und die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigte. MorphoSys verbuchte in Q2 ein deutliches Umsatzplus und verringerte den Verlust. Vergangene Woche reduzierte der Biotechkonzern bereits die Prognose für das Gesamtjahr. Die Aktie steckt derzeit in einer Range zwischen EUR 20 und EUR 23 fest.

Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählten heute der ESG Anti Plastic Index, der European Biotech Index sowie der Solactive German Mergers & Acquisitions Index. Beim Anti-Plastik-Index sorgten vor allem Cleanaway Management, Rockwool und Zhuzhou CRRC für Auftrieb. Der Biotech-Index wurde in erster Linie von Abivax und Oxford Biomedica nach oben getrieben. Der Index stieß dabei bereits an die 200-Tage-Durchschnittslinie.

Aus Europa werden morgen unter anderem Allianz, Aurubis, Carl Zeiss Meditec, Deutsche Post, Deutsche Wohnen, Rheinmetall und RTL Group die Geschäftsbücher öffnen.

Wichtige Termine

Industrieproduktion Deutschland, Juni

Industrieproduktion Frankreich, Juni

US-Arbeitsmarktbericht, Juli

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 13.570/13.770/14.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.870/13.010/13.100/13.300/13.350 Punkte

Der DAX hat die Marke von 13.530 Punkten überwunden. Die nächste Hürde liegt bei 13.770 Punkten. Die Bullen haben das Zepter scheinbar in der Hand. Rücksetzer bis 13.350 Punkte dürfte das positive Bild nicht trüben.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 10.06.2021 - 04.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 04.08.2014- 04.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

