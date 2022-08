Der Schweizer Aktienmarkt kommt am Donnerstag nicht recht in Fahrt, was vor allem an den drei SMI-Schwergewichten liegt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag bei insgesamt geringen Kursausschlägen keine klare Richtung eingeschlagen und etwas höher geschlossen. Dabei hielten schwächere Marktschwergewichte den SMI zurück. Das Geschäft verlief aber auch saisonal bedingt recht ruhig. Dies sei an den eher unterdurchschnittlichen Umsätzen der vergangenen Tage zu sehen, sagte ein Händler.

