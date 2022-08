Partystimmung bei Amazon-Aktionären. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund zwei Prozent im Plus. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 142,71 USD. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Kursverlauf von Amazon der letzten drei Monate.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund 0,3 Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Bis heute markieren 143,15 USD dieses Hoch. Anleger sollten Amazon also unbedingt im Auge behalten. ...

