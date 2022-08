The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.08.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.08.2022

ISIN Name

AU000000VRT3 VIRTUS HEALTH LTD

CA02090B1022 ALTERNATE HEALTH CORP.

CA65704T4054 NORTH AMERICAN NICKEL

SE0005505898 MYFC HOLDING AB AK

