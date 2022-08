News von Trading-Treff.de DAX-Bewegung setzte sich fort und endete in Ernüchterung: Marktbericht am Donnerstag 04.08.2022 mit den Storys des Tages. Neue Monatshochs im DAX abverkauft Mit einem erneuten Sprung startete der DAX in den Handelstag und konnte sich direkt über der 13.600 etablieren. Damit kam er der gestern benannten Kurslücke vom 10. Juni nahe und drang in sie ein. In der ersten Handelsstunde konnte auch die 13.700er-Marke erreicht werden. ...

