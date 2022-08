Das Unternehmen legt seinen Fokus verstärkt auf den europäischen Markt, indem es sein Team erweitert und auf seinen Erfolgen mit bestehenden Portfoliounternehmen in Europa aufbaut

Illumina Ventures, eine unabhängig verwaltete, auf das Gesundheitswesen ausgerichtete Risikofirma in einer strategischen Partnerschaft mit Illumina (NASDAQ: ILMN), teilte heute die Aufnahme von vier neuen Mitgliedern in ihr europäisches Team mit. Arnaud Autret, PhD, MSc, wird Principal und Head of European Operations, William Byrne, PhD, wird Associate Europe, und Ronan Byrne und Ivan Coulter, PhD, BSc, werden als Venture Advisors Europe tätig sein.

"Wir unterstützen schon jetzt einige großartige Unternehmen in Irland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Durch die Aufnahme von Arnaud, William, Ronan und Ivan in unser Team können wir auf unseren Erfolgen aufbauen und noch ehrgeizigere Projekte mit Schwerpunkt Genomik in Europa verfolgen", sagte Nick Naclerio, PhD, Founding Partner von Illumina Ventures.

Arnaud bringt über 15 Jahre Finanz- und Investitionserfahrung in den Bereichen Biowissenschaften und Biopharmazie sowie wissenschaftliche Kenntnisse in seine neue Position ein. Bevor er in das Unternehmen eintrat, war Arnaud Investment Director im Biotechnologie-Team von M Ventures in Amsterdam, dem "Corporate Venture Capital"-Zweig der Merck KGaA. Zuvor hatte er als Senior Associate im Life-Sciences-Team von Seventure Partners in Paris sowie als Senior Financial Auditor in der Healthcare Business Unit von KPMG, ebenfalls in Paris, gearbeitet. Arnaud beendete seine Post-Doc-Arbeit in der Onkologie am Trinity College Dublin, nachdem er am Pasteur-Institut in Paris in Immunologie promoviert hatte. Zudem hat Arnaud einen MSc in Finanzen von der ESCP Business School in Paris. Arnaud hat seinen Sitz in Amsterdam.

Vor seinem Wechsel zu Illumina Ventures war William Head of Biotechnology bei NEOM, einer futuristischen Megastadt in Saudi-Arabien, die auf erneuerbare Energien und neue Technologien für ein nachhaltiges Leben vertraut. William war maßgeblich daran beteiligt, NEOM als globales Biotech-Zentrum mit Schwerpunkt auf Präzisionsmedizin zu etablieren. Davor arbeitete er als Berater in der Gesundheits- und Biowissenschaftsbranche und unterstützte Kunden im Nahen Osten und in Europa mit Strategien in den Bereichen Investitionen, Forschung, Markteinführung und Produktentwicklung. William erwarb einen Doktortitel in Tumorimmunologie und einen Bachelor-Abschluss in Pharmazie am University College Cork in Irland. Er besitzt zudem einen Master of Business Administration von INSEAD in Frankreich. William hat seinen Sitz in Cork.

Ronan ist ein sehr erfahrener CEO, der während seiner Karriere mehrere Unternehmen aufgebaut und geleitet hat, die er später an multinationale Unternehmen verkaufte. Er hat in den letzten zehn Jahren seine Bemühungen auf die Kommerzialisierung von Innovationen in der Biowissenschaftsbranche konzentriert. Er war CEO von ClearSight Innovations (ophthalmologische Diagnosetechnologien), das an einen Branchenführer veräußert wurde, und ist gegenwärtig CEO und Co-Founder von Pharma Latch in Dublin, das eine revolutionäre Technologie zur intradermalen Verabreichung von Medikamenten, Impfstoffen und einer Reihe von Immuntherapien entwickelt; zudem ist er Business Mentor bei Enterprise Ireland. Ronan hat neben einem Master of Business Administration auch einen BA in Wirtschaft und Politik am University College Dublin erworben.

Ivan ist ein Unternehmer mit Erfahrung darin, Innovationen im Frühstadium in klinische Entwicklungsprogramme zu überführen. Er weiß als Pharmakologe, wie wichtig es ist, molekulare Signalwege mit geeigneten Therapeutika und Diagnostika in Einklang zu bringen. Er ist derzeit Founder und Managing Director von Eden BioPharma Limited in Dublin. Ivan war auch Founder und CEO von Sigmoid Pharma Limited, wo er sich auf die Entwicklung einer integrierten Plattform zur Verabreichung von Medikamenten im Magen-Darm-Trakt konzentrierte. Er hat als Berater Akademiker und Unternehmer bei der Gründung von Unternehmen, der Entwicklung finanzierbarer Strategien und dem Aufbau multidisziplinärer Teams betreut. Ivan erhielt seinen MBA von der Johnson Graduate School of Management an der Cornell University in New York und schloss sein Post-Doc-Stipendium in Entwicklungsbiologie am Institut Curie in Paris ab, nachdem er am University College Dublin in Krebsforschung promoviert und einen BSc in Pharmakologie erlangt hatte. Er und Ronan haben ihren Sitz in Dublin.

"Wir setzen uns dafür ein, neue und bereits bestehende Start-ups in Europa zu unterstützen, die innovative klinische Diagnostik und biowissenschaftliche Forschungsinstrumente sowie therapeutische Plattformen, digitale Gesundheitsinitiativen und Genomanwendungen entwickeln", sagte Wouter Meuleman, PhD, Partner von Illumina Ventures. "Wir freuen uns, dass Arnaud, William, Ronan und Ivan uns bei unseren Bemühungen unterstützen."

Über Illumina Ventures

Illumina Ventures ist eine unabhängig verwaltete, auf das Gesundheitswesen fokussierte Risikofirma, die in einer strategischen Partnerschaft mit Illumina steht und die Vision verfolgt, die Kraft des Genoms zu erschließen. Illumina Ventures unterstützt als Frühphaseninvestor Unternehmer bei der Entwicklung bahnbrechender wissenschaftlicher Erkenntnisse und Technologien zu marktführenden Unternehmen, die das Gesundheitswesen verändern. Das Unternehmen legt seinen Schwerpunkt auf Investitionen in Life-Science-Tools, Therapeutika, Diagnostika und persönliches Wohlbefinden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter illuminaventures.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220804005180/de/

Contacts:

Valerie Enes, Vice President, Seismic

+1 408 497 8568

valerie@teamseismic.com