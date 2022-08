Orell Füssli AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Orell Füssli AG Halbjahr 2022: Positive Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr



05.08.2022 / 07:00 CET/CEST

Orell Füssli AG Halbjahr 2022

Positive Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr

Umsatz auf Vorjahresniveau - Profitabilität weiter verbessert

Sicherheitsdruck gewinnt diverse Kundenprojekte

Buchhandel weiter auf Wachstumskurs

Verlage stärken Marktposition im Schweizer Bildungsmarkt durch Übernahme

des hep Verlags per 1. Juli 2022

Zürich, 5. August 2022 - Orell Füssli erzielte im ersten Halbjahr 2022 mit CHF 97.6 Mio. (Vorjahr 97.3 Mio.) einen Umsatz leicht über Vorjahr und im Rahmen der Erwartungen. Dies in einem angespannten Marktumfeld, das durch steigende Rohstoffpreise, Verknappung zentraler Güter und Rezessionsängste gekennzeichnet ist. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg in den ersten sechs Monaten 2022 um 16% auf CHF 7.4 Mio. (Vorjahr CHF 6.4 Mio.). Die Umsetzung der Strategie, welche wichtige Entwicklungstrends in den Wachstumsmärkten Sicherheit und Bildung adressiert, konnte im ersten Halbjahr durch die Umsetzung verschiedener Massnahmen weiter vorangetrieben werden.

Sicherheitsdruck



Die Division Sicherheitsdruck vermochte im ersten Halbjahr 2022 diverse neue Kundenprojekte sowohl im Banknotendruck als auch im ID-Geschäft zu akquirieren und verzeichnet für das laufende Geschäftsjahr einen hohen Auftragsbestand und eine gute Auslastung. Der Umsatz belief sich in der Berichtsperiode auf CHF 38.0 Mio. (Vorjahr: CHF 39.2 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg im ersten Halbjahr aufgrund eines attraktiven Produktmix überdurchschnittlich auf CHF 7.8 Mio. (Vorjahr CHF 4.2 Mio.). An der Banknote & Currency Conference im Februar 2022 in Washington DC/USA wurde Orell Füssli für die innovative Banknote «Utopian Dual» ausgezeichnet. Auf ihr werden klassische Sicherheitselemente mit Barcodes kombiniert, womit der Banknoten Wert auch in ein digitales Wallet übertragen werden kann. Die Entwicklung des «Utopian Dual » stellt ein wichtiger Schritt dar, um künftig hybride Banknoten anbieten zu können.

Industrielle Systeme



Die Division Zeiser konnte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 bei einer guten Marktnachfrage diverse Neuaufträge akquirieren. Insbesondere für die im Bereich Rückverfolgbarkeit von Sicherheitsdokumenten einsetzbare Track & Trace Technologie von Inspectron konnten mehrjährige Serviceaufträge abgeschlossen werden. Für 2022 weist Zeiser einen guten Auftragsbestand auf. Corona-bedingte Personalausfälle und der Umzug in die neue Betriebsstätte führten jedoch zu Verzögerungen in der Abwicklung von Kundenprojekten. Dadurch sank der Umsatz in der Berichtsperiode auf CHF 11.0 Mio. (Vorjahr CHF 13.2 Mio.). Der Rückstand sollte im zweiten Halbjahr weitgehend aufgeholt werden können. Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich entsprechend auf CHF 1.9 Mio. (Vorjahr CHF 3.3 Mio.). Der Verkauf des ehemaligen Produktionsgebäudes am Standort in Emmingen, Baden-Württemberg, führte zu einem Buchgewinn in der Höhe von CHF 1.0 Mio.

Buchhandel



Orell Füssli Thalia AG verzeichnete ein gutes erstes Halbjahr 2022 und steigerte den quotenkonsolidierten Umsatz auf CHF 45.0 Mio. (Vorjahr CHF 41.4 Mio.), was einer Zunahme von 8.7% gegenüber der Vorjahresperiode entspricht. Sowohl der Detailhandel als auch der Geschäftskundenbereich, welcher Schulen, Firmen, Behörden und Bibliotheken mit Fachliteratur bedient, legten in der Berichtperiode zu. Das quotenkonsolidierte Betriebsergebnis (EBIT) konnte im Vergleich zur Vorjahresperiode auf CHF 0.9 Mio. verbessert werden (Vorjahr CHF 0.6 Mio.). Das erste Halbjahr stand ganz im Zeichen der Eröffnung neuer Geschäfte an hoher Frequenzlage. So wurden neue Filialen in Luzern und Wil und mit der Übernahme der Buchhandlung Barth ein neuer Standort im ShopVille-Zürich Hauptbahnhof eröffnet. Orell Füssli Thalia lancierte zudem mit der Plattform Skoobe einen neuen Online-Streaming Dienst für Bücher, welcher den Zugang zu einer Online-Bibliothek mit über 400'000 Büchern und mehreren 10'000 Hörbüchern anbietet.

Übrige Geschäftsfelder



Die Orell Füssli Verlage erzielten im ersten Semester 2022 einen Umsatz entsprechend den Erwartungen. Die Konzentration auf Lern- und Bildungsmedien sowie die bekannten Kinderbuchmarken Globi und Carigiet wurde weiter vorangetrieben. Mit der Übernahme des hep Verlags per 1. Juli 2022, einem bedeutenden Anbieter von Schweizer Lernmedien, verdoppelt der Bereich seinen Umsatz und positioniert sich als führender Verlag im Schweizer Bildungsmarkt von Learning Content. Zudem wurde der juristische Fachbereich durch eine Partnerschaft mit dem Portal für juristische Recherchen justement.ch gestärkt.

Die Orell Füssli-Tochter Procivis, ein Software Unternehmen mit Schlüsseltechnologien für digitale Identitäts- und Zertifikatslösungen, arbeitet im Rahmen der Kooperation mit Swisscom an diversen Pilotprojekten, welche die praktische Anwendung digitaler Nachweise zum Ziel haben.

Aussichten 2022



Auf der Grundlage der vorliegenden Informationen und insbesondere durch die Konsolidierung des hep Verlags rechnet Orell Füssli für 2022 mit einem leichten Anstieg des Umsatzes und einer EBIT-Marge auf Vorjahresniveau.



Kennzahlen Orell Füssli Gruppe in Mio. CHF

In Mio. CHF Jan-Jun 22 Jan-Jun 21 Umsätzeaus Lieferungen und Leistungen 97.6 97.3 Betriebsleistung (EBITDA) 12.6 11.1 Betriebsergebnis (EBIT) 7.4 6.4 in % Umsatz (gerundet) 7.6% 6.6% Halbjahresergebnis 6.7 5.7 Eigenkapital 134.5 138.8 Anzahl Mitarbeitende (FTE) per 30.6. 603 569

Halbjahresbericht 2022

Der Halbjahresbericht 2022 ist auf dem Internet verfügbar https://www.orellfuessli.com/fileadmin/user_upload/Halbjahresbericht_DE_2022.pdf

oder kann in gedruckter Form über E-Mail investors@orellfuessli.com angefordert werden.

Agenda

Investorentag 24. November 2022

Publikation Jahresergebnis 2022 10. März 2023

Generalversammlung 2022 10. Mai 2023

Kontakt

Orell Füssli AG

Tel. +41 44 466 72 73

media@orellfuessli.com