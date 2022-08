Beim Logistikkonzern Deutsche Post läuft es weiterhin rund. So haben sich im zweiten Quartal die Ergebnistrends vom Jahresbeginn fortgesetzt. Nicht zuletzt dank hoher Transportpreise im internationalen Firmenkundengeschäft konnten die rückläufigen Volumina aus dem Privatkundenbereich überkompensiert werden.Insgesamt habe die Post ein zweistelliges Ergebnis- und Umsatzwachstum erzielt, teilte der DAX-Konzern am Freitag in Bonn mit. Das Management bestätigte seine Prognosen für 2022 und 2024. Der ...

