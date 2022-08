News von Trading-Treff.de DAX-Momentum nimmt ab: Droht zum Freitag eine Umkehr der Dynamik? Darauf schauen wir in dieser Chartanalyse vom dem Trading-Start. DAX Aufwärtsdynamik ausgebremst Noch ein Gap zum Handelsstart und damit die Berührung der Kurslücke aus dem Juni haben den DAX am Donnerstagmorgen inspiriert. Wir starteten über 13.600 in den Handelstag und konnten weiteres Potenzial erschliessen. Die Entscheidung am Morgen, an der Gap-Kante ...

Den vollständigen Artikel lesen ...