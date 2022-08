DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Ein starkes und stetiges Beschäftigungswachstum hat den US-Arbeitsmarkt in jüngster Zeit geprägt. Für Juli erwarten die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte, dass die Zahl der Beschäftigten gegenüber dem Vormonat um 258.000 (Juni: 372.000) zugenommen hat. Die Arbeitslosenquote soll demnach bei 3,6 Prozent verharren. Das ist ein Niveau, das dem Ziel der Fed für eine Vollbeschäftigung entspricht. Bei den Stundenlöhnen erwarten die befragten Ökonomen ein Plus von 0,3 (0,3) Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Jahresvergleich wird eine Lohnsteigerung von 4,9 (5,1) Prozent prognostiziert. In den vergangenen drei Monaten schuf die Wirtschaft durchschnittlich 375.000 neue Arbeitsplätze pro Monat. Diese Zahl liegt zwar unter dem Durchschnitt des ersten Quartals von 539.000, doch ist der sich verlangsamende Stellenzuwachs ein Zeichen für einen sich stabilisierenden Arbeitsmarkt, der sich von einer tiefen Rezession im Zuge der Corona-Krise erholt hat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

RHEINMETALL (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweite Quartal:

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21 Umsatz 1.417 +8% 14 1.315 Operatives Ergebnis 114 +7% 14 106 Operative Ergebnismarge 8,0 -- 14 8,1 Ergebnis nach Steuern/Dritten 65 -- 12 -40 Ergebnis je Aktie 1,49 -- 12 -0,94

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent

Weitere Termine:

07:15 DE/Deutsche Wohnen SE, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1H

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Ergebnis 1H

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1Q

11:00 DE/Dr. Hönle AG, Ergebnis 9 Monate

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Juni saisonbereinigt PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm - FR 08:45 Industrieproduktion Juni PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm - CH 09:00 Währungsreserven Juli PROGNOSE: k.A. zuvor: 849,798 Mrd CHF - US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juli Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +258.000 gg Vm zuvor: +372.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,1% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.673,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.163,25 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 13.370,25 +0,3% Nikkei-225 28.180,47 +0,9% Schanghai-Composite 3.198,11 +0,3% +/- Ticks Bund -Future 158,04 -14 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 13.662,68 +0,6% DAX-Future 13.653,00 +0,2% XDAX 13.658,75 +0,1% MDAX 28.162,23 +1,3% TecDAX 3.198,99 +1,2% EuroStoxx50 3.754,60 +0,6% Stoxx50 3.660,48 -0,0% Dow-Jones 32.726,82 -0,3% S&P-500-Index 4.151,94 -0,1% Nasdaq-Comp. 12.720,58 +0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,00% +57

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der Aufwärtsbewegung der vergangenen vier Wochen werden die europäischen Aktienmärkte am Freitagmorgen zunächst kaum verändert erwartet. Am Morgen kommen zunächst noch aus dem DAX die Quartalszahlen von Allianz und Deutsche Post, die es zu bewerten gilt. Der wichtigste Termin des Tages ist allerdings der Arbeitsmarktbericht aus den USA. Einen positiven Hinweis lieferte hier bereits am Mittwoch die Beschäftigungskomponente im ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes, die auf 49,1 von 47,4 gestiegen war. Erwartet wird ein Jobaufbau ex Agrar im Juli von 258.000 Stellen nach 372.000 im Vormonat, die Arbeitslosenquote sollte damit bei 3,6 Prozent verharren. Die Stärke des US-Arbeitsmarkts könnte allmählich an Bedeutung gewinnen, wenn es darum geht, wie aggressiv die Fed bei der Bekämpfung der Inflation vorgehen wird.

Rückblick: Freundlich - Der Schwung des Vortages wurde mitgenommen. Positiv wirkten sich die einknickenden Erdölpreise aus. Die Hoffnung keimte auf, dass die Inflation in den kommenden Monaten ihren Höhepunkt gesehen haben könnte. Sinkende Energiepreise stützten diese Sicht. Credit Agricole legten um 4,7 Prozent zu. Die Bank verdiente mehr als am Markt erwartet. Die ING konnte da nicht mithalten, die Aktien gaben um 2,5 Prozent nach. Adecco fielen um 3,3 Prozent, das Unternehmen verbuchte einen deutlichen Gewinnrückgang. Für Ubisoft ging es um 11 Prozent nach oben. Auslöser war ein Kreisebericht, demzufolge Tencent ihre Beteiligung erhöhen wolle. Rolls Royce fielen um 9,0 Prozent, nachdem der Konzern einen Verlust eingeflogen hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Den Gewinner im DAX stellten Zalando mit einem Plus von 13 Prozent. Das Ausbleiben einer Gewinnwarnung sorgte für Erleichterung. Auf das überraschend starke erste Halbjahr von Beiersdorf verwies die DZ Bank, für die Aktie ging es um 2,2 Prozent nach oben. Bayer schlossen dagegen 2,5 Prozent tiefer nach durchwachsenen Geschäftszahlen. Negativ wurde die Unklarheit über die anstehenden Gerichtsurteile zu den Monsanto-Risiken gewertet. Hannover Rück legten um 2,2 Prozent dank eines erhöhten Ausblicks für den Prämienanstieg zu. Merck KGaA (+1,1%) hatte nach Einschätzung von Analysten die Erwartungen übertroffen. Weiter nach oben ging es zudem mit den Technologie-Aktien, Infineon stiegen um weitere 2,7 Prozent. Lanxess schlossen 1,6 Prozent höher, für Equita fielen die Geschäftszahlen leicht besser als erwartet aus. Lufthansa legten 6,4 Prozent zu, hier lobten Analysten die erwarteten Preiserhöhungen. Schaeffler offenbarte Margenprobleme, die Aktien gaben 5,7 Prozent ab.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat keine wirklich auffälligen Titel gegeben. Zwar wurden Lufthansa 1,4 Prozent höher gehandelt, aber eine Verbindung zur Einigung im Tarifstreit wollte der Marktteilnehmer nicht herstellen.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Nach den deutlichen Vortagesaufschlägen hat die Wall Street die Gewinne konsolidiert. Händler sprachen auch von Zurückhaltung vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag. Die zuletzt guten Wirtschaftsdaten deuteten darauf hin, dass die schwächelnde US-Wirtschaft robuster dasteht als von einigen Marktbeobachtern erwartet. Dies dürfte aber Hoffnungen dämpfen, dass die Fed ihren Zinserhöhungskurs verlangsamen könnte. Diese Sicht wurde von der Präsidentin der US-Notenbankfiliale in Cleveland, Loretta Mester, untermauert. Conocophillips fielen um 1,6 Prozent. Der Ölkonzern hatte die Markterwartungen übertroffen. Allerdings rechnet das Unternehmen mit steigenden Kosten. Amgen (-0,1%) kauft die Biotechfirma Chemocentryx für 3,7 Milliarden Dollar. Die Chemocentryx-Aktie machte einen Kurssprung um 109 Prozent. Ebay sanken um 5,2 Prozent. Das Auktionshaus war in die Verlustzone gerutscht. Eli Lilly verbuchte rückläufige Umsätze und senkte ihren Jahresausblick. Der Kurs verlor 2,6 Prozent. Nach überzeugenden Geschäftszahlen ging es für ICE um 4,2 Prozent aufwärts. Eine Kooperation mit Blackrock bescherte den Titeln der Kryptobörse Coinbase Global einen Aufschlag von 10 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,03 -3,7 3,06 229,5 5 Jahre 2,76 -6,7 2,83 150,1 7 Jahre 2,71 -6,8 2,78 127,4 10 Jahre 2,66 -4,0 2,70 115,4 30 Jahre 2,95 +0,4 2,95 104,9

Die Notierungen zogen an, die Renditen gaben nach. Die gesunkenen Ölpreise dämpften die Inflationserwartungen und damit auch die Zinsspekulationen hinsichtlich der US-Geldpolitik.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do., 17:55 Uhr % YTD EUR/USD 1,0126 -0,1% 1,0246 1,0126 -10,0% EUR/JPY 138,32 +0,1% 136,30 138,32 +4,2% EUR/CHF 0,9753 +0,0% 1,0470 0,9753 -5,6% EUR/GBP 0,8421 +0,0% 0,8428 0,8421 +0,3% USD/JPY 136,60 +0,2% 133,01 136,60 +15,8% GBP/USD 1,2024 -0,2% 1,2159 1,2024 -10,3% USD/CNH 6,7691 -0,0% 6,7525 6,7691 +6,2% Bitcoin BTC/USD 20.837,45 +3,0% 22.495,12 20.837,45 -49,9%

Die Ankündigung einer Rezession durch die Bank of England hatte das Pfund zwischenzeitlich arg belastet. Anschließend erholte sich die Währung aber wieder. Denn die Bank of England hatte wie erwartet den Leitzinssatz um 50 Basispunkte angehoben. Die Erholung des Pfund ging einher mit einer Dollarschwäche, der Dollarindex verlor 0,8 Prozent. Händler verwiesen auf die einbrechenden Erdölpreise, die den Wert der US-Exportgüter reduzierten. Damit entfalle ein wesentlicher Treiber der Dollar-Stärke der vergangenen Monate, hieß es.

ROHSTOFFE

