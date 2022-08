DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Ein starkes und stetiges Beschäftigungswachstum hat den US-Arbeitsmarkt in jüngster Zeit geprägt. Für Juli erwarten die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte, dass die Zahl der Beschäftigten gegenüber dem Vormonat um 258.000 (Juni: 372.000) zugenommen hat. Die Arbeitslosenquote soll demnach bei 3,6 Prozent verharren. Das ist ein Niveau, das dem Ziel der Fed für eine Vollbeschäftigung entspricht. Bei den Stundenlöhnen erwarten die befragten Ökonomen ein Plus von 0,3 (0,3) Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Jahresvergleich wird eine Lohnsteigerung von 4,9 (5,1) Prozent prognostiziert. In den vergangenen drei Monaten schuf die Wirtschaft durchschnittlich 375.000 neue Arbeitsplätze pro Monat. Diese Zahl liegt zwar unter dem Durchschnitt des ersten Quartals von 539.000, doch ist der sich verlangsamende Stellenzuwachs ein Zeichen für einen sich stabilisierenden Arbeitsmarkt, der sich von einer tiefen Rezession im Zuge der Corona-Krise erholt hat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juli Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +258.000 gg Vm zuvor: +372.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,1% gg Vj

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.162,25 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.363,75 +0,3% Nikkei-225 28.159,25 +0,8% Hang-Seng-Index 20.121,92 -0,3% Kospi 2.494,22 +0,9% Shanghai-Composite 3.189,14 +0,0% S&P/ASX 200 7.008,80 +0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Positive Vorzeichen dominieren zum Wochenausklang an den Börsen in Ostasien und Australien. Unterstützung kommt von überzeugenden Geschäftszahlen regionaler Unternehmen. Auch nachlassende Inflationssorgen werden als Grund für die positive Stimmung genannt. Marktteilnehmer verweisen in diesem Zusammenhang auf die zuletzt wieder gesunkenen Ölpreise. Vielerorts halten sich die Kursgewinne aber in Grenzen, weil die Anleger den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für Juli abwarten, der am Freitag nach Börsenschluss in Asien veröffentlicht wird. Unter den Einzelwerten springen Kikkoman in Tokio um 9 Prozent in Reaktion auf die Quartalszahlen des Lebensmittelkonzerns. Nippon Steel (+8,4%) hat den Gewinn im ersten Geschäftsquartal um 42 Prozent gesteigert. Einen Gewinnrückgang hat dagegen Sysmex (-10,6%) vermeldet. Aktien der Ölbranche folgen in der ganzen Region dem Ölpreis nach unten. In Tokio fallen Inpex um 1,2 Prozent. An der Börse in Sydney geht es für Woodside um 2,1 Prozent abwärts. CNOOC verbilligen sich in Hongkong um 2,1 Prozent. In Seoul geben S-Oil um 0,6 Prozent nach.

US-NACHBÖRSE

Expedia (+5,8%) war im zweiten Geschäftsquartal auf bereinigter Basis in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das Online-Reisebüro profitierte von der Wiederbelebung des Tourismus nach der Lockerung pandemiebedingter Einschränkungen. Auch die Dienste von Lyft (+9,1%) wurden im zweiten Quartal wieder stärker nachgefragt. Der Fahrdienstanbieter und Uber-Konkurrent profitiert nach eigenen Angaben von der Inflation und der schwächeren Konjunktur, die Kunden dazu veranlassten, auf preisgünstigere Angebote auszuweichen. Amgen (-0,2%) hatte zwar einen Gewinnsprung vermeldet, Analysten hatten allerdings mehr erwartet. Mit Enttäuschung wurden die Zahlen von Dropbox (-1,7%) aufgenommen. Beyond Meat zeigten sich behauptet, nachdem der Hersteller von Fleischersatzprodukten auf Pflanzenbasis enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt und seine Umsatzprognose gekappt hatte. Allerdings hatten die Titel im regulären Handel schon um 7,8 Prozent nachgegeben. Doordash sprangen um 13,4 Prozent. Der Essenlieferdienst war im zweiten Quartal zwar tiefer in die Verlustzone gerutscht als erwartet, hatte aber eine rekordhohe Zahl an Bestellungen vermeldet und seine Jahresprognose des Bruttobestellvolumens erhöht. Höhere Kosten machten dem Hersteller von Energydrinks Monster Beverage (-5%) im zweiten Quartal zu schaffen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.726,82 -0,3% -85,68 -9,9% S&P-500 4.151,95 -0,1% -3,22 -12,9% Nasdaq-Comp. 12.720,58 +0,4% 52,42 -18,7% Nasdaq-100 13.311,04 +0,4% 57,78 -18,4% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 873 Mio 859 Mio Gewinner 1.523 2.242 Verlierer 1.670 973 Unverändert 180 209

Uneinheitlich - Nach den deutlichen Vortagesaufschlägen hat die Wall Street die Gewinne konsolidiert. Händler sprachen auch von Zurückhaltung vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag. Die zuletzt guten Wirtschaftsdaten deuteten darauf hin, dass die schwächelnde US-Wirtschaft robuster dasteht als von einigen Marktbeobachtern erwartet. Dies dürfte aber Hoffnungen dämpfen, dass die Fed ihren Zinserhöhungskurs verlangsamen könnte. Diese Sicht wurde von der Präsidentin der US-Notenbankfiliale in Cleveland, Loretta Mester, untermauert. Conocophillips fielen um 1,6 Prozent. Der Ölkonzern hatte die Markterwartungen übertroffen. Allerdings rechnet das Unternehmen mit steigenden Kosten. Amgen (-0,1%) kauft die Biotechfirma Chemocentryx für 3,7 Milliarden Dollar. Die Chemocentryx-Aktie machte einen Kurssprung um 109 Prozent. Ebay sanken um 5,2 Prozent. Das Auktionshaus war in die Verlustzone gerutscht. Eli Lilly verbuchte rückläufige Umsätze und senkte ihren Jahresausblick. Der Kurs verlor 2,6 Prozent. Nach überzeugenden Geschäftszahlen ging es für ICE um 4,2 Prozent aufwärts. Eine Kooperation mit Blackrock bescherte den Titeln der Kryptobörse Coinbase Global einen Aufschlag von 10 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,03 -3,7 3,06 229,5 5 Jahre 2,76 -6,7 2,83 150,1 7 Jahre 2,71 -6,8 2,78 127,4 10 Jahre 2,66 -4,0 2,70 115,4 30 Jahre 2,95 +0,4 2,95 104,9

Die Notierungen zogen an, die Renditen gaben nach. Die gesunkenen Ölpreise dämpften die Inflationserwartungen und damit auch die Zinsspekulationen hinsichtlich der US-Geldpolitik.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0232 -0,1% 1,0246 1,0183 -10,0% EUR/JPY 136,44 +0,1% 136,30 136,53 +4,3% EUR/GBP 0,8428 -0,0% 0,8428 0,8373 +0,3% GBP/USD 1,2141 -0,1% 1,2159 1,2160 -10,3% USD/JPY 133,35 +0,3% 133,01 134,11 +15,8% USD/KRW 1.297,59 -0,4% 1.302,42 1.308,88 +9,1% USD/CNY 6,7465 -0,0% 6,7493 6,7533 +6,1% USD/CNH 6,7507 -0,0% 6,7525 6,7607 +6,2% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8498 7,8497 +0,7% AUD/USD 0,6962 -0,1% 0,6966 0,6966 -4,1% NZD/USD 0,6294 -0,0% 0,6297 0,6299 -7,8% Bitcoin BTC/USD 23.093,51 +2,7% 22.495,12 22.982,12 -50,1%

Die Ankündigung einer Rezession durch die Bank of England hatte das Pfund zwischenzeitlich arg belastet. Anschließend erholte sich die Währung aber wieder. Denn die Bank of England hatte wie erwartet den Leitzinssatz um 50 Basispunkte angehoben. Die Erholung des Pfund ging einher mit einer Dollarschwäche, der Dollarindex verlor 0,8 Prozent. Händler verwiesen auf die einbrechenden Erdölpreise, die den Wert der US-Exportgüter reduzierten. Damit entfalle ein wesentlicher Treiber der Dollar-Stärke der vergangenen Monate, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,96 88,54 +0,5% 0,42 +24,3% Brent/ICE 94,39 94,12 +0,3% 0,27 +26,7%

Die Ölpreise (-3%) stürzten weiter ab - WTI war erstmals seit sechs Monaten für weniger als 90 US-Dollar pro Fass zu haben. Laut Händlern dürfte besonders die Benzinnachfrage in den USA ihr Hoch gesehen haben. Generell werde der Erdölmarkt unverändert von Nachfrage- und Rezessionssorgen beherrscht, hieß es. Die Bank of England teilte mit, dass die britische Wirtschaft im vierten Quartal in eine Rezession fallen werde. Die charttechnische Situation bleibe bärisch, der Ölmarkt sei in den Bärsenmarktmodus gewechselt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.791,30 1.791,07 +0,0% +0,23 -2,1% Silber (Spot) 20,28 20,18 +0,5% +0,10 -13,0% Platin (Spot) 937,99 930,52 +0,8% +7,47 -3,4% Kupfer-Future 3,51 3,48 +0,9% +0,03 -20,7%

Der schwache Dollar sowie die gefallenen Marktzinsen beflügelten den Goldpreis. Zudem verbieten immer mehr Staaten die Einfuhr russischen Goldes, wodurch das Angebot sinkt.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

FED

