(shareribs.com) London 05.08.2022 - Die Ölpreise zeigen sich am Freitag etwas fester, notieren aber auf dem geringsten Niveau seit dem Winter. Während die OPEC+ nur wenig mehr fördern will, hält Saudi-Arabien Kapazitäten für den nächsten Winter vor. Der Ölmarkt gilt weiterhin als unterversorgt, bedingt durch das Nachfragewachstum und die Probleme bei der Ausweitung der Förderung in vielen Ländern. ...

