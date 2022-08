The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.08.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.08.2022



ISIN Name

DE000DB7XKM4 DT.BANK MTN 15/22

DE000A255D54 AOC DRESDEN IHS 19/22

US045167EB56 ASIAN DEV. BK 17/22 MTN

DE000NLB2KT2 NORDLB GELDM.FRN 18/15

DE000DG4UBJ7 DZ BANK IS.A784

US69371RN778 PACCAR FINANCIAL 2022 MTN

DE000NWB17X6 NRW.BANK IS.A.17X 17/22

US50077LAQ95 KRAFT HEINZ FOODS 2022

