Der Streit um die neue Saudi-Tour im Golfsport erreicht eine neue Ebene: Elf Spieler klagen gegen die amerikanische PGA Tour wegen ihrer Suspendierung. Die Begründung ist kurios - doch die Folgen könnten gravierend sein.Der Streit um die neue Saudi-Tour im Golfsport erreicht eine neue Ebene: Elf Spieler klagen gegen die amerikanische PGA Tour wegen ihrer Suspendierung. Die Begründung ist kurios - doch die Folgen könnten gravierend sein. Die Zukunft des Golfsports liegt nun in wesentlichen Teilen in den Händen des United States District Court for the District of California. 106 Seiten lang ist das Dokument...

