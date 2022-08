Die Aufholjagd von Amazon an der Börse geht weiter. Am Donnerstag verbuchte die Aktie des Techkonzerns ein Plus von 2,2 Prozent auf 142,57 Dollar, womit Amazon auf den höchsten Stand seit drei Monaten kletterte. Paywall-Abonnenten des AKTIONÄR können sich über einen schnellen Verdoppler freuen.Vor knapp Wochen empfahl DER AKTIONÄR (als Paywall-Artikel, hier klicken) einen Turbo-Long von Morgan Stanley mit der WKN MD5ZRN (Hebel 4,4) auf Amazon. Kaufkurs war 2,54 Euro. Die Spekulation geht voll auf, ...

