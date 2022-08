Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Kommt die KESt Befreiung in Österreich - Experteninterview mit Christoph Boschan, CEO Wiener Börse - Youtube Anders als in Deutschland gibt es in Österreich keinen Freibetrag bei Wertpapieren. Daher möchte Finanzminister Magnus Brunner eine rasche KESt-Befreiung für Wertpapiere wieder einführen. Die Besteuerung von Wertpapieren bestraft aufgrund der hohen Steuerbelastung aktuell langfristige Anleger, das möchte die Regierung ändern. Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse, befürwortet das Vorhaben, Aktiengewinne nach einer bestimmten Haltedauer steuerfrei auszuschütten. ??So erreichst Du uns Website https://www.finanzenverstehen.at/ YouTube ...

Den vollständigen Artikel lesen ...