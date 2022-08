Trotz steigender Mietpreise und der Corona-Pandemie sind 2021 so viele junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren bereits von zu Hause ausgezogen wie in den vergangenen zehn Jahren nicht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wohnten 2,6 Millionen der gut 8,3 Millionen Jugendlichen und damit 31,2% dieser Altersgruppe im vergangenen Jahr nicht mehr im Haushalt der Eltern. Zahl und Anteil haben sich in den vergangenen Jahren erhöht: 2011 waren es noch 2,4 Millionen Menschen oder 27,5% ...

