First North Denmark: NORD.investments A/S - name change to NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S

The change below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 9 August 2022. ISIN: DK0061540184 ------------------------------------------------------------ Name: NORD.investments ------------------------------------------------------------ New name: NORD.investments Fondsmæglerselskab ------------------------------------------------------------ Unchanged short name: NORD ------------------------------------------------------------ Unchanged orderbook ID: 223754 ------------------------------------------------------------ For further information, please call Certified Adviser Kapital Partner A/S tel. +45 89887846