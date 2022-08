München (ots) -Down the Road (SWR)Doku-Serie (4 x 45 Min.)Ab 27. September 2022 | für ein Jahr in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 5., 8. und 12. Oktober | 20:15 und 21:00 Uhr | SWR FernsehenSpannender Roadtrip durch den Südwesten. Im Mittelpunkt der Dokureihe stehen sechs junge Menschen mit Down-Syndrom, die ohne ihre Familien und fern ihres sonst durchstrukturierten Alltags unterwegs sind. Gemeinsam mit ihrem "Reiseleiter" und Host Ross Antony gehen sie auf eine Abenteuerreise in die Selbstständigkeit. Sie zeigen sich und der Welt, wer sie sind - und wozu sie in der Lage sind.Thirteen - Ein gestohlenes Leben (ARD Degeto)Thriller-Serie (5 x 50 Min.)Ab 3. September 2022 | für 30 Tage in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 2. September 2022 | 23:45 Uhr | Das Erste13 Jahre sind vergangen, als die 26-jährige Ivy Moxam (Jodie Comer) ihre Familie erstmals wiedersieht. 13 Jahre, die sie unentdeckt mit einem Entführer in dessen Versteck irgendwie überleben musste. 13 Jahre, in denen ihre Familie, ihre Angehörigen, ihre Freunde und auch die Öffentlichkeit mit ihren Ängsten, Sorgen und den schlimmsten Befürchtungen irgendwie zurechtzukommen versuchten. Wie konnte all das sein? Die Fragen bleiben offen, auch jetzt, als das kaum mehr Vorstellbare endlich doch passiert und Ivy freikommt und als erwachsene junge Frau in ihr Zuhause zurückkehrt.The Sister - Vergraben (ONE)Mysterie-Serie (4 x 45 Min.)Ab 7. September 2022 | für 30 Tage in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 6. September 2022 | 21:45 Uhr | ONEIn der vierteiligen Miniserie wird ein vermeintlich treusorgender Ehemann von den Schatten der Vergangenheit eingeholt und daraufhin in einen Strudel aus Gewalt hineingezogen: Nathan (Russell Tovey) ist ein orientierungsloser, aber wohlmeinender Mann, der seit über einem Jahrzehnt ein dunkles Geheimnis verbirgt. Er hat in den vergangenen Jahren viel Energie aufgewendet, ein redseliger Bürger zu sein, als das erneute Auftauchen eines alten Bekannten ihn bis in seinen Kern erschüttert: Bob (Bertie Carvel). Der hat schockierende Neuigkeiten, die Nathan zu einer Reihe katastrophaler Entscheidungen treiben. Wird Nathan am Ende seine Schuld tilgen können?Working Money (HR)Talk (3 x 30 Min.)Ab 14. September 2022 | online first in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 5., 12. und 19. Oktober 2022 | 21:45 Uhr | hr-fernsehenSechs junge Menschen, sechs vollkommen unterschiedliche Wege, an das Thema Geld ranzugehen: Laura ist ausgewandert, lebt auf Bali, investiert in Kryptowährungen, betreibt zudem einen Onlineshop und dreht YouTube-Videos. Philipp verkauft teure Sneaker für mehrere tausend Euro. Lisa verfolgt den unerfüllbaren Traum einer eigenen Immobilie im Rhein-Main-Gebiet. Marlen präsentiert sein Leben als Frugalist auf Tiktok. Theresia hat als Studentin gerade den Aktienmarkt für sich entdeckt. Mareile hat schon lange vor dem Boom mit ETFs angefangen. Gemeinsam reden die sechs endlich übers Geld. Sie lernen voneinander und streiten miteinander. Die Therapieleitung übernimmt Hazel, Host von "Working Money - Die Geldhilfegruppe".Höllgrund (SWR)Thriller-Serie (8 x 30 Min.)Ab 16. September 2022 | für 30 Tage in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 31. Oktober und 1. November 2022 | 20:15 Uhr | SWR FernsehenIn einem beschaulichen Dorf im Schwarzwald kommt es zu mysteriösen Todesfällen. Die alleinstehende Dorfpolizistin Tanja (Lou Strenger) ahnt als Einzige, dass sich hinter den Vorfällen ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit verbirgt. Gegen den Widerstand der anderen Dorfbewohner macht sich die sture Tanja alleine auf die Suche und findet heraus, dass ausgerechnet der junge charmante Landarzt Fabian (August Wittgenstein) in die rätselhafte Mordserie verstrickt ist.Landärzte sind immer die Helden. Außer in Höllgrund: Im Gewand eines spannungsgeladenen Thrillers voller Rätsel entlarvt "Höllgrund" auf lustvolle Art die allseits bekannten Klischees deutscher Serien-Landärzte. Eine bitterböse Dekonstruktion unserer strahlendsten TV-Helden.ARD Crime Time: Der Fall Hilal (NDR)Doku-Serie (3 x 30 Min.)Ab 23. September 2022 | exklusiv in der ARD MediathekEs ist einer der aufsehenerregendsten Cold Cases Deutschlands: Am 27. Januar 1999 verschwindet die 10-jährige Hilal Ercan am helllichten Tag in Hamburg. Hilal will bloß kurz zum Supermarkt gegenüber, um sich Süßigkeiten zu kaufen. Doch sie kommt nie zurück.Mehr als 23 Jahre später gibt es noch immer keine Spur von ihr. Die Polizei ermittelt im Frühjahr 1999 wochenlang im Umfeld der türkischen Familie, kann Hilal jedoch nicht finden. 2018 keimt neue Hoffnung auf, als eine Sondereinheit des Hamburger LKA den Fall wieder aufrollt. Doch wenig später bremst ein Polizei-Skandal deren Arbeit aus. Das Vertrauen in die Hamburger Polizei hat Familie Ercan längst verloren. Inzwischen sucht sie auf eigene Faust nach Spuren und neuen Zeugen. Können sie - 23 Jahre nach dem spurlosen Verschwinden - Hilal doch noch finden und ihren mutmaßlichen Mörder überführen? Die Doku-Serie begleitet das Team um Hilals Bruder 18 Monate lang bei der Spurensuche und gibt exklusive Einblicke in die Ermittlungen.Hinter dem Abgrund - Leben in der Lausitz (MDR/rbb)Doku-Serie (4 x 45 Min.)Ab 28. September 2022 | für ein Jahr exklusiv in der ARD MediathekDie Lausitz steht vor dem Kohleausstieg - und damit geradezu exemplarisch für einen Wandel, den viele Regionen dieses Landes erlebt haben, erleben oder erleben werden. Doch was macht der stete Umbruch mit den Menschen in den Kohleregionen?Die vierteilige Dokumentation zeigt die echte Region, den Kontext, vor dem die Krimihandlung der fiktionalen Serie "LAUCHHAMMER - Tod in der Lausitz" spielt (ab 2. September in der ARD Mediathek). Sie liefert den publizistischen Hintergrund, begleitet ihre Protagonisten über mehrere Monate, lässt sie für sich selbst sprechen und verzichtet weitgehend auf Kommentierungen.Wie prägen die Transformationsprozesse in der Kohleregion die Menschen dort? Gelingt es ihnen, für die Region eine Perspektive zu schaffen und sich gegen die Abwanderung der Jungen und Strebsamen zu stellen?Schattenwelten Berlin 2 (rbb)Doku-Serie (3 x 40 Min.)Ab 29. September 2022 | exklusiv in der ARD MediathekIn der zweiten Staffel des jungen investigativen Reportageformats geht das Team dubiosen Sicherheitsfirmen, der Lebensrealität westafrikanischer Migranten in und um den Görlitzer Park und der Graffitiszene Berlins auf den Grund.Die Hosts Anja Buwert und Jan Karon recherchieren in einer Lebenswelt, die emblematisch für Berlin steht, gleichzeitig aber Abgründe offenbart, die kaum bekannt sind. Das Format verbindet dabei packende Erzähltechnik mit faktengetriebenem Journalismus.Die Misswahl (SWR)Spielfilm (107 Min.)Ab 30. September 2022 | für 30 Tage in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 29. September 2022 | 1:30 Uhr | SWR FernsehenDie Miss World-Wahl im Jahre 1970: Eine Gruppe von Frauen plant in dieser historischen Verfilmung, bei dem Wettbewerb um die "schönste Frau der Welt" Unruhe zu stiften. Bob Hope (Greg Kinnear) moderiert die Wahl in London, als die Revoluzzerinnen um Akademikerin Sally Alexander (Keira Knightley) die Bühne stürmen. Sie wollen sich den Diktaten nicht mehr unterwerfen und kämpfen für ihre Emanzipation.ardmediathek.de