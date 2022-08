Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) hat jetzt auch ein frisches Zahlenwerk vorgelegt. So richtig scheint das der Aktie jedoch nichts mehr anzuhaben. Im späten US-Handel bewegte sich die Aktie jedenfalls kaum. Vielleicht, weil sie am Donnerstag schon tief gefallen ist? Oder aber, weil die Bewertung insgesamt krass gesunken ist? Möglich. Allerdings sind die Quartalszahlen wirklich sehr durchwachsen, und zwar von vorne bis hinten. Schauen wir uns das etwas näher an. Das Management sollte jedenfalls andere Hebel ...

