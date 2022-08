Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England (BoE) wagte gestern mit der Leitzinserhöhung von 0,50% den größten Zinsschritt seit 27 Jahren, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Somit liege der Leitzins nun bei 1,75%. Die Mitglieder der Notenbank stünden unter starkem Druck, da die Inflationsrate bereits bei 9,4% liege. Ein Blick in die Glaskugel bringe die Vermutung auf, dass die Inflationshöhe noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht habe, sondern im Herbst die zehn Prozentmarke überschreite. Grund zu dieser Annahme seien die Preiserhöhungen der britischen Energieversorger. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...