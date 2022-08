Unterföhring (ots) -- Am 2. September startet "The Batman" (https://www.sky.de/film/the-batman) exklusiv im Abo bei Sky und WOW- Zusammen mit diesem Blockbuster gibt es auf Sky Cinema DC Helden von 1. bis 11. September über zwanzig Hits aus dem DC Universum inklusiver aller bisherigen Batman-Kinoauftritte der letzten vierzig Jahren- Alle Filme mit Sky Q und Streamingdienst WOW auch auf AbrufUnterföhring, 5. August 2022 - Der dunkle Ritter ist zurück: Der große Kinoauftritt von Robert Pattinson als "The Batman" (https://www.sky.de/film/the-batman) startet am 2. September exklusiv im Abo bei Sky und WOW. Dazu zeigt Sky Cinema DC Helden von 1. bis 11. September über zwanzig der besten DC Superheldenhits rund um die Uhr. "The Batman" und alle anderen Superheldenfilme sind mit Sky und WOW auch auf Abruf verfügbar.Der erste Auftritt von Robert Pattinson als DC-Held war mit Spannung erwartet worden. "The Batman" übertraf dann aber tatsächlich alle Erwartungen und wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert. So düster wie Regisseur Matt Reeves hatte bislang noch niemand die Geschichte um den Fledermausmann erzählt. Mit 1,7 Millionen Kinozuschauern allein in Deutschland ist das DC-Abenteuer einer der erfolgreichsten Filme in diesem Kinojahr.Auf Sky Cinema DC Helden gibt es von 1. bis 11. September rund um die Uhr zahlreiche Superheldenhits zu sehen. Etwa alle neun vorherigen Batman-Kinofilme der letzten vierzig Jahren, von Tim Burtons "Batman" und "Batmans Rückkehr" mit Michael Keaton, über Val Kilmer in "Batman Forever" und George Clooney in "Batman & Robin" sowie Christian Bale in der "The Dark Knight"-Trilogie bis zu Ben Affleck in "Batman v Superman: Dawn of Justice" und "Justice League".Außerdem zählen Hits wie "Aquaman", "Wonder Woman", The Suicide Squad" und auch Superman-Filme wie "Superman - Special Edition", "Superman II - Allein gegen alle" und "Man of Steel" zum großen Superheldenaufgebot."The Batman" und alle Superheldenhits sind mit Sky Q und WOW auch jederzeit auf Abruf verfügbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOW:Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.dePressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Tamara SöcklerBilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5289972