Tokio (ots/PRNewswire) -- Innophys bringt weiterhin Produkte in Europa auf den Markt -Innophys Co., Ltd. (im Folgenden "Innophys"), ein mit der Tokyo University of Science verbundenes Venture-Unternehmen, hat am 1. August in Deutschland den tragbaren, arbeitsunterstützenden Roboteranzug "MUSCLE SUIT Every" vorgestellt.Foto 1:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202207274395/_prw_PI1fl_i6z48n0b.jpgDies ist Teil der Vermarktung der MUSCLE SUIT (R)-Serie in Übersee, insbesondere der Verkaufsförderung in den Mitgliedsländern der Europäischen Union (EU).Innophys, mit Hauptsitz in Shinjuku Ward, Tokio, betrachtet Deutschland als einen Schlüsselmarkt in der EU für MUSCLE SUIT Every. Dies liegt daran, dass es viele große Hersteller von Exoskelett-Arbeitsschutzanzügen im Lande gibt, wo sich die Allgemeinheit der Notwendigkeit des Tragens von Arbeitsschutzanzügen für die Arbeitnehmer unter dem Gesichtspunkt des Schutzes ihrer Sicherheit sehr bewusst ist.Innophys hat viele Anfragen von Unternehmen aus Deutschland zu Produkten der MUSCLE SUIT (R)-Serie erhalten. Innophys hat einen Vertrag mit einem lokalen Unternehmen als Handelsvertreter abgeschlossen, vor allem weil es MUSCLE SUIT (R) auf der Hannover Messe im Mai getestet und seine Wirksamkeit bestätigt hat.Innophys ist entschlossen, sich insbesondere auf den Verkauf von MUSCLE SUIT Every an Hersteller in Deutschland zu konzentrieren und seine Geschäftsaktivitäten in den EU-Ländern zu forcieren.Offizielle globale Website zu MUSCLE SUIT Every:https://innophys.net/musclesuit/Informationen über die Vertriebsstellen in Übersee:https://innophys.net/musclesuit/distributors-and-retailers/Informationen zu MUSCLE SUIT EveryFoto 2:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202207274395/_prw_PI2fl_VMkS4Q21.jpgFoto 3:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202207274395/_prw_PI4fl_OMl3i7Uy.jpgMUSCLE SUIT Every ist ein arbeitsunterstützender Roboteranzug, der den Rücken von Arbeitnehmern entlastet, wenn diese Arbeiten ausführen, wie z. B. eine halbhockende Position einnehmen und eine Person oder einen schweren Gegenstand heben. Der Anzug, der nur 3,8 Kilogramm wiegt, bietet eine Hilfskraft von bis zu 250 N. Das Gerät kann an verschiedenen Arbeitsplätzen eingesetzt werden, z. B. in der Fertigung, in der Landwirtschaft, in der Krankenpflege, in der Logistik und im Baugewerbe, da der künstliche Muskel mit Hilfe von Druckluft eine unterstützende Kraft erzeugt, ohne Strom zu verbrauchen. Bis Ende April 2021 wurden mehr als 20.000 Produkte der MUSCLE SUIT (R)-Serie verkauft, was sie zum weltweit am schnellsten verkauften (*) Exoskelett-Hilfsanzug mit künstlichen Muskeln macht.(*) Laut einer Umfrage von InnophysPressekontakt:Kaito Nagase ,Innophys Co.,Ltd.,Tel: +81-3-5225-1083,E-Mail: k-nagase@innophys.jpOriginal-Content von: Innophys Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153761/5290019