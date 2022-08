Der niederländische Ladeinfrastruktur-Spezialist Heliox hat Aufträge für über 140 neue Ladepunkte für Elektrobusse in drei Busdepots in Hamburg und Schleswig-Holstein erhalten. Alle Ladepunkte sollen bis 2023 installiert werden. Konkret handelt es sich um einen Folgeauftrag der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH). Der VHH-Busbetriebshof in Schenefeld wird 64 Ladepunkte erhalten, wie Heliox mitteilt. ...

