FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 248 Euro belassen. Die Darmstädter hätten die Erwartungen an allen Schlüsselstellen übertroffen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in seiner Reaktion auf den Quartalsbericht vom Donnerstag./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2022 / 07:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905

MERCK KGAA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de